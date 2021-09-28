В Джалал-Абаде мужчина распространял экстремистскую идеологию в WhatsApp

В Джалал-Абаде задержан подозреваемый в распространении экстремистской идеологии. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, ранее милиционеры получили информацию о том, что в городе гражданин распространяет материалы, которые призывают к разрушению конституционного строя страны.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП. В рамках возбужденного уголовного дела был задержан 51-летний Х.М. Он является членом запрещенной в Кыргызстане группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и распространял их идеологию соседям. Кроме того, мужчина распространял идеологию запрещенной организации в WhatsApp-группах. При обыске дома у Х.М. были обнаружены вещественные доказательства. Решением суда подозреваемый взят под стражу на два месяца», — сказали в УВД.