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В Джалал-Абаде мужчина распространял экстремистскую идеологию в WhatsApp

В Джалал-Абаде задержан подозреваемый в распространении экстремистской идеологии. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, ранее милиционеры получили информацию о том, что в городе гражданин распространяет материалы, которые призывают к разрушению конституционного строя страны.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП. В рамках возбужденного уголовного дела был задержан 51-летний Х.М. Он является членом запрещенной в Кыргызстане группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и распространял их идеологию соседям. Кроме того, мужчина распространял идеологию запрещенной организации в WhatsApp-группах. При обыске дома у Х.М. были обнаружены вещественные доказательства. Решением суда подозреваемый взят под стражу на два месяца», — сказали в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208484/
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