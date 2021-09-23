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Происшествия

В Лейлекском районе чиновники оформляли фиктивные командировочные и премии

Должностные лица Лейлекского районного управления водного хозяйства причинили ущерб государству на сумму более 1 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что сотрудники управления при проведении тендера на покупку запчастей для спецтехники и услуг, нарушив требования закона, признали победителем одного из участников, предложившего наибольшую сумму, что привело к ущербу в 151 тысячу 491 сом.

«Кроме того, установлено, что ответственными лицами предприятия присвоены 854 тысячи 401 сом. Деньги списывались под видом оформления премий и командировочных расходов. В результате незаконных действий должностных лиц управления водного хозяйства государству причинен ущерб на общую сумму 1 миллион 5 тысяч 892 сома. Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением», и начато досудебное производство», — сообщили в надзорном органе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208135/
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