Скоро 1 сентября. В Лейлекском районе построили новую школу на 225 учеников

В селе Ай-Кол Тогуз-Булакского айыльного аймака Лейлекского района Баткенской области построили новое здание школы имени Н.Батырова на 225 ученических мест. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя президента в регионе.

Отмечается, что здание возведено управлением капитального строительства Баткенской области за счет средств республиканского бюджета общим объемом 106,2 миллиона сомов.

В школе предусмотрено все необходимое, включая специализированные кабинеты и просторные классы.

Ранее детям приходилось учиться в школе, построенной более 75 лет назад. МЧС признало здание аварийным и непригодным для эксплуатации.