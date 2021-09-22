08:47, 22 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Перепродал чужой автомобиль. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве
08:47, 22 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с автомобилем. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.
По его данным, 14 августа в милицию обратился горожанин и рассказал, что 23 мая некий мужчина собрался купить у него автомобиль Toyota Will в рассрочку за 400 тысяч сомов. Предварительно внес 200 тысяч. Но, не выполнив уговора, продал машину, а деньги потратил.
Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 36-летнего подозреваемого и водворили в ИВС.