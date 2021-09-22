Перепродал чужой автомобиль. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с автомобилем. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

По его данным, 14 августа в милицию обратился горожанин и рассказал, что 23 мая некий мужчина собрался купить у него автомобиль Toyota Will в рассрочку за 400 тысяч сомов. Предварительно внес 200 тысяч. Но, не выполнив уговора, продал машину, а деньги потратил.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 36-летнего подозреваемого и водворили в ИВС.