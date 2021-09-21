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Происшествия

В Бишкеке в районе госрезиденции сбили сотрудника «Тазалыка»

В Бишкеке в районе госрезиденции сбили сотрудника «Тазалыка». Информацию 24.kg подтвердили в муниципальном предприятии.

По словам мастера участка Улана Байтелиева, пострадал уборщик территории. «Сейчас он в больнице, проходит обследование. Состояние стабильное, по предварительным данным, переломов нет», — отметил он.

Улан Байтелиев добавил, что водитель и пассажиры автомобиля также в больнице, ждут окончания обследования.

В управлении Патрульной службы милиции подтвердили, что авария произошла возле госрезиденции. На месте работают сотрудники УПСМ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207778/
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