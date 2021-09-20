Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и судисполнителей

В микрорайоне «Акбулак» в Алматы мужчина выстрелил в полицейских и судисполнителей. Известно о пяти погибших, передает Tengrinews.kz.

По его данным, происшествие случилось около 17.00. Представители органов приехали для исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов жителя Д., 1967 года рождения.

«Он проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС. Пять человек, в том числе двое полицейских, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Приносим глубокие соболезнования в связи с трагедией», — сообщили в Департаменте полиции Алматы.

Отмечается, что подозреваемый обезврежен и задержан.

Кадры с места происшествия появились в Instagram.