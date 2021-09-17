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В Аламединском районе обнаружен схрон оружия криминалитета

В Аламединском районе Чуйской области обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что был обнаружен тайник с автоматом АК-74 и боеприпасами калибра 5,45 миллиметра.

«По предварительным данным, изъятые оружие и боеприпасы готовились криминальными элементами к использованию для совершения особо тяжких преступлений. Проводятся мероприятия по установлению происхождения оружия и лиц, организовавших схрон», — заявили в ведомстве.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Схрон оружия нашли в Чуйской области

ГКНБ предупреждает, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а равно боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств влекут уголовную ответственность. В то же время лица, добровольно сдавшие это в правоохранительные органы, освобождаются от уголовной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207528/
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