На Иссык-Куле в селе Жылуу-Булак дети, играя, сожгли больше двух тонн сена

На Иссык-Куле в селе Жылуу-Булак Тюпского района в результате пожара сгорело больше двух тонн сена. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«16 сентября в 13.00 поступило сообщение о том, что в одном из дворов жилого дома произошел пожар. Для тушения был привлечен один пожарный расчет пожарно-спасательный части № 34 Тюпского района», — говорится в сообщении.
Напомним, сено горело в Иссык-Кульской области и 15 сентября. Пожар произошел в селе Сары-Булун Тюпского района. Погибли два ребенка — четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик.