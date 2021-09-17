На Иссык-Куле в селе Жылуу-Булак дети, играя, сожгли больше двух тонн сена

На Иссык-Куле в селе Жылуу-Булак Тюпского района в результате пожара сгорело больше двух тонн сена. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«​16 сентября в 13.00 поступило сообщение о том, что в одном из дворов жилого дома произошел пожар. Для тушения был привлечен один пожарный расчет пожарно-спасательный части № 34 Тюпского района», — говорится в сообщении.

Спустя 40 минут огонь удалось локализовать. В 16.45 он был полностью ликвидирован. Всего сгорело 2 тонны и 350 тюков сена. Выяснилось, что причиной возгорания стала детская шалость.

Напомним, сено горело в Иссык-Кульской области и 15 сентября. Пожар произошел в селе Сары-Булун Тюпского района. Погибли два ребенка — четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик.