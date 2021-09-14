В Оше за вымогательство взятки задержаны преподаватель вуза и учитель школы

Преподаватель Ошского государственного университета вымогал за зачисление в вуз $1 тысячу 200. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

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Уточняется, что ранее в милицию поступило заявление от жителя Ноокатского района. Он указал, что преподаватель вымогает деньги у его сына.

«Подозреваемый был задержан при получении 40 тысяч сомов. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство», — сказали в УВД.

В милиции также проинформировали о задержании учителя школы имени Кирова. Он вымогал 2 тысячи сомов за зачисление ребенка в учебное заведение.

«Подозреваемый отпущен под домашний арест. По факту ведется досудебное производство», — отметили в УВД.