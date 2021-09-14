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Кыргызстанцев в России обманули на 246 тысяч рублей. Обещали гражданство

В России мошенники пообещали за деньги помочь мигрантам из Кыргызстана оформить временную регистрацию. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

По его данным, в канцелярию диппредставительства обратились кыргызстанцы и рассказали, что стали жертвами некоего гражданина, который обманул их на 246 тысяч рублей. Он обещал помочь в оформлении временной регистрации и приобретении российского гражданства. Взял деньги и скрылся.

Сотрудники посольства на основании заявлений обратились в прокуратуру Иркутской области для проверки. Возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество» УК РФ. В рамках судебного разбирательства материальный ущерб возмещен в полном объеме.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206986/
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