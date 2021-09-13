Страшное ДТП в Чуйской области. Потерпевшие вышли на митинг к Генпрокуратуре

Родственники погибших в ДТП в Чуйской области вышли на митинг к зданию Генеральной прокуратуры.
По словам представителя потерпевших Асыл Тагаевой, авария произошла 22 июля. С тех пор следствие не может водворить обвиняемого в СИЗО.
По данным родственников погибших, Темирбек Исаев в момент совершения ДТП был пьян.
На плакатах у митингующих написано: «Темирбек Исаев убийца, пьяница», «Темирбек Исаев, ты забрал шесть жизней, признай вину».
Напомним, ДТП на 107-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт (село Нур) произошло 22 июля. Столкнулись Honda Stepwgn и Mitsubishi Pajero. В результате аварии погибли шесть человек.