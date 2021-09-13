Страшное ДТП в Чуйской области. Потерпевшие вышли на митинг к Генпрокуратуре

Родственники погибших в ДТП в Чуйской области вышли на митинг к зданию Генеральной прокуратуры.

По словам представителя потерпевших Асыл Тагаевой, авария произошла 22 июля. С тех пор следствие не может водворить обвиняемого в СИЗО.

«Обвиняемым по делу проходит Темирбек Исаев, его брат ранее работал в Генпрокуратуре. Виновника под стражу взяли только по документам, на самом деле он постоянно якобы лечится в больнице», — сказала Асыл Тагаева.

По данным родственников погибших, Темирбек Исаев в момент совершения ДТП был пьян.

На плакатах у митингующих написано: «Темирбек Исаев убийца, пьяница», «Темирбек Исаев, ты забрал шесть жизней, признай вину».

Напомним, ДТП на 107-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт (село Нур) произошло 22 июля. Столкнулись Honda Stepwgn и Mitsubishi Pajero. В результате аварии погибли шесть человек.