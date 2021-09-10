В Иссык-Кульской области мужчину избили до смерти. Подозреваемые задержаны

В Иссык-Кульской области задержали подозреваемых в избиении мужчины, который скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.
Выяснилось, что скончавшийся С.Ю. за день до смерти пришел домой к знакомому А.У., попросил на время велосипед. Позже продал его одному из жителей села Ананьево за 500 сомов.
На следующий день хозяин велосипеда со своими приятелями решил найти С.Ю. и поговорить. Между ними произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Пострадавшему нанесли тяжкие телесные повреждения, не совместимые с жизнью.
Четверых подозреваемых водворили в ИВС.