В Иссык-Кульской области мужчину избили до смерти. Подозреваемые задержаны

В Иссык-Кульской области задержали подозреваемых в избиении мужчины, который скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, 7 сентября в территориальную больницу с тяжелыми телесными повреждениями поступил 37-летний житель села Ананьево. Пациент от полученных травм скончался. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Выяснилось, что скончавшийся С.Ю. за день до смерти пришел домой к знакомому А.У., попросил на время велосипед. Позже продал его одному из жителей села Ананьево за 500 сомов.

На следующий день хозяин велосипеда со своими приятелями решил найти С.Ю. и поговорить. Между ними произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Пострадавшему нанесли тяжкие телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Четверых подозреваемых водворили в ИВС.