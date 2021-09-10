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Происшествия

В Иссык-Кульской области мужчину избили до смерти. Подозреваемые задержаны

В Иссык-Кульской области задержали подозреваемых в избиении мужчины, который скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, 7 сентября в территориальную больницу с тяжелыми телесными повреждениями поступил 37-летний житель села Ананьево. Пациент от полученных травм скончался. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 138 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Выяснилось, что скончавшийся С.Ю. за день до смерти пришел домой к знакомому А.У., попросил на время велосипед. Позже продал его одному из жителей села Ананьево за 500 сомов.

На следующий день хозяин велосипеда со своими приятелями решил найти С.Ю. и поговорить. Между ними произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Пострадавшему нанесли тяжкие телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Четверых подозреваемых водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206674/
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