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Сюжет: Милицейские ЧП

Убийство Чингиза Абдыраева. В МВД наказали виновных милиционеров

После служебного расследования по факту убийства Чингиза Абдыраева 22 милиционера получили наказание. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что приказом министра внутренних дел Улана Ниязбекова стрелявший в Чингиза Абдыраева сержант милиции Д.Ж. уволен из органов внутренних дел.

«Кроме того, девять сотрудников УПСМ освобождены от занимаемых должностей. Еще 12 сотрудников наказаны в дисциплинарном порядке», — сообщили в МВД.

Напомним, 27 августа в милицию поступил вызов о том, что около мечети, рядом с пересечением проспекта Жибек Жолу и улицы Гоголя, мужчина получил огнестрельное ранение.

Пресс-служба ГУВД сначала в своем релизе по сути обвинила в инциденте погибшего от выстрела Чингиза Абдыраева. Затем в ведомстве вынуждены были признать, что показания инспектора Патрульной службы милиции, применившего табельное оружие, расходятся с записью видеокамер.

Уголовное дело в отношении сотрудника управления Патрульной службы милиции, застрелившего Чингиза Абдыраева, расследует ГКНБ. В ведомстве отметили, что дополнительно зарегистрировано три досудебных производства по фактам укрывательства преступления, злоупотребления должностным положением и убийства.

Милиционера, застрелившего Чингиза Абдыраева, водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.

По данным ГКНБ, 29 августа в ходе расследования уголовного дела по факту убийства Чингиза Абдыраева задержаны заместитель командира роты полка управления Патрульной службы милиции ГУВД Бишкека А.Н., младшие инспекторы третьего взвода второй роты полка УПСМ Б.Э. и Б.А.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206320/
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