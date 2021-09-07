Убийство Чингиза Абдыраева. В МВД наказали виновных милиционеров

После служебного расследования по факту убийства Чингиза Абдыраева 22 милиционера получили наказание. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Уточняется, что приказом министра внутренних дел Улана Ниязбекова стрелявший в Чингиза Абдыраева сержант милиции Д.Ж. уволен из органов внутренних дел.
«Кроме того, девять сотрудников УПСМ освобождены от занимаемых должностей. Еще 12 сотрудников наказаны в дисциплинарном порядке», — сообщили в МВД.
Напомним, 27 августа в милицию поступил вызов о том, что около мечети, рядом с пересечением проспекта Жибек Жолу и улицы Гоголя, мужчина получил огнестрельное ранение.
Пресс-служба ГУВД сначала в своем релизе по сути обвинила в инциденте погибшего от выстрела Чингиза Абдыраева. Затем в ведомстве вынуждены были признать, что показания инспектора Патрульной службы милиции, применившего табельное оружие, расходятся с записью видеокамер.
Уголовное дело в отношении сотрудника управления Патрульной службы милиции, застрелившего Чингиза Абдыраева, расследует ГКНБ. В ведомстве отметили, что дополнительно зарегистрировано три досудебных производства по фактам укрывательства преступления, злоупотребления должностным положением и убийства.
Милиционера, застрелившего Чингиза Абдыраева, водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.
По данным ГКНБ, 29 августа в ходе расследования уголовного дела по факту убийства Чингиза Абдыраева задержаны заместитель командира роты полка управления Патрульной службы милиции ГУВД Бишкека А.Н., младшие инспекторы третьего взвода второй роты полка УПСМ Б.Э. и Б.А.