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Сюжет: Семейное насилие

В Кадамджае мужчина издевался над своей женой. Потерпевшая простила его

В Баткенской области мужчину, обвиняемого по статье «Истязания» УК КР оправдали за отсутствием состава преступления. Об этом говорится в приговоре областного суда.

Уточняется, что 35-летнего жителя Кадамджайского района обвиняли в том, что он систематически унижал и избивал жену.

«Милиция зарегистрировала факт в ЕРПП. Экспертиза показала, что потерпевшей нанесен легкий вред здоровью. Кадамджайский районный суд оправдал обвиняемого за отсутствием состава преступления, прокуратура обжаловала решение в вышестоящей инстанции. Во время разбирательств в Баткенском областном суде подсудимый отказался давать показания. Потерпевшая не поддержала гособвинителей. Она заявила, что простила супруга, помирилась с ним, поскольку у них четверо детей», — указывается в приговоре суда.

В документе указано, что ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» УК КР. Вторая инстанция не удовлетворила апелляционную жалобу прокурора и оставила в силе оправдательный приговор.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206200/
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