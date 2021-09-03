В Бишкеке женщина, обещав визу в США, взяла у потерпевшего $18 тысяч и скрылась

В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

Уточняется, что ранее в милицию обратился гражданин Ж.Ш. Он заявил, что малознакомая женщина по имени Д. в апреле под предлогом, что предоставит визу в США, взяла у него около $18 тысяч и скрылась.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД по статье «Мошенничество» УК КР. Оперативники задержали подозреваемую — 43-летнюю А.Д. Она водворена в ИВС ГУВД столицы. В отношении задержанной проверяются другие аналогичные факты мошенничества», — сказали в УВД.

Фото УВД Первомайского района. Подозреваемая в мошенничестве

УВД Первомайского района просит граждан, пострадавших от действий подозреваемой, сообщить по номерам: 0705191115, 0707105555 или 102.