Драка в кафе-баре Cherdak. Четверо участников конфликта водворены в ИВС

Четверо участников драки в кафе-баре Cherdak водворены в ИВС. Об этом 24.kg сообщили в УВД Первомайского района.

По его данным, 2 сентября в 03.20 в дежурную часть поступил вызов о драке в баре Cherdak. Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.

Отмечается, что с заявлением обратилась администратор кафе-бара по факту нарушения общественного порядка и норм общепринятого поведения, повлекшего за собой порчу имущества и нанесение телесных повреждений рабочему персоналу. Также с заявлениями обратились пострадавшие сотрудники заведения. Им назначена судебно-медицинская экспертиза.

По подозрению в совершении преступления задержаны Т.У., 2001 года рождения, Д.И., 2001 года рождения, К.А., 2002 года рождения, и Т.А., 2001 года рождения, они водворены в ИВС ГУВД столицы. Следствие продолжается.