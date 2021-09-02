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Происшествия

В кафе-баре Cherdak произошла драка. Официанту разбили голову кастетом

В кафе-баре Cherdak, расположенном на улице Горького, произошла драка. Видео распространили в социальных сетях.

На кадрах видно, как официант заведения лежит на полу, прикрывая окровавленное лицо. Очевидцы сообщили, что ему разбили голову кастетом. Судя по видеоролику, драка произошла между посетителями и сотрудниками кафе-бара. 

Заместитель директора Центра экстренной медицины Бишкека Егор Борисов 24.kg рассказал, что вызов к ним поступил в 03.34.

«Пострадавших трое. Их с травмами головы определили в Национальный госпиталь в отделение нейротравмы», — отметил Егор Борисов.

В УВД Первомайского района 24.kg сообщили, что милиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205764/
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