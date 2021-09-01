Избиение девушки в караоке-клубе. Пострадавшая обвинила работников заведения

Пострадавшая в караоке-клубе девушка написала заявление на работников заведения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

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Уточняется, что сейчас милиция устанавливает местонахождение подозреваемого лица.

«С момента появления видео в интернет-пространстве супруг гражданки Д.А. по настоящее время не появлялся дома. Также сотрудниками милиции был выдан Д.А. охранный ордер. В части распространенного видео женщина обратилась с заявлением в УВД Октябрьского района с просьбой принять соответствующие меры в отношении работников караоке-бара. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» УК КР», — сказали в УВД.

Напомним, в ночь на 29 августа в караоке-клубе Бишкека мужчина ударил девушку по лицу. Видео распространили в социальных сетях. На кадрах мужчина после спора ударил девушку локтем по лицу, после чего та упала с лестницы. Девушка отказалась от помощи, ссылаясь на то, что они являются супружеской парой. В конце вечера они вместе покинули заведение.