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Сюжет: Семейное насилие

Избиение девушки в караоке-клубе. В милиции рассказали подробности

В милиции 24.kg сообщили подробности избиения девушки в караоке-клубе в Бишкеке.

По данным УВД Октябрьского района, инцидент произошел 29 августа примерно в 1.20 в одном из караоке-клубов столицы.

Администратор заведения К.К. рассказала, что в тот день в одной из кабинок клуба отдыхала большая компания посетителей. В 1.20 она стала свидетелем того, как мужчина ударил молодую женщину. От удара последняя скатилась вниз по лестнице. К.К. предложила пострадавшей сообщить в службу 102 и вызвать сотрудников милиции.

Однако, как отмечается, женщина отказалась от помощи, ссылаясь на то, что они являются супружеской парой. В конце вечера они вместе покинули заведение.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района, и начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР.

На сегодня проводится комплекс следственных действий и разыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого лица.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205584/
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