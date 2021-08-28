В милиции уверяют, что не пытали задержанного по подозрению в убийстве подростка

Бишкекская милиция отреагировала на заявление подозреваемого в двойном убийстве 16-летнего подростка о пытках. В пресс-службе столичного ГУВД заверили — в отношении задержанного незаконные методы не использовали.

«От адвоката и подозреваемого не было ходатайств и жалоб в отношении сотрудников милиции. При медицинском освидетельствовании задержанного в городской больнице телесных повреждений не выявили. Возможно, так обвиняемый пытается избежать уголовной ответственности за преступление», — говорится в сообщении ГУВД.

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Ранее представители Наццентра по предупреждению пыток обнародовали итоги посещения подозреваемого, содержащегося в СИЗО № 14 ГСИН. Со слов подростка, чтобы получить признание, сотрудники Свердловского РУВД Бишкека били его по ребрам, надевали на голову пакет с хлором и загоняли иголки под ногти.

Напомним, 12 мая в Бишкеке в одном из домов барачного типа произошло двойное убийство — матери и дочери. По подозрению в совершении преступления задержали 16-летнего Ж.М.