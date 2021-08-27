Покушение на Темирлана Султанбекова. Милиция начала досудебное производство

По факту нападения на лидера партии «Социал-демократы Кыргызстана» начато досудебное производство. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что Темирлан Султанбеков накануне обратился в милицию. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые стреляли в его машину.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. В ходе допроса Темирлан Султанбеков пояснил, что в ночь на 26 августа он на автомашине марки Nissan X-TRAIL вместе с водителем А.Б. ехал по улице в селе Кой-Таш. По пути он заснул и проснулся от громкого хлопка со стороны правого бокового стекла автомашины, где он находился. Позже обнаружил, что стекло задней правой боковой форточки повреждено», — сообщили в ГУВД.

Темирлан Султанбеков и его водитель пройти судебно-медицинскую экспертизу отказались, мотивируя тем, что им каких-либо телесных повреждений не причинено.

В ведомстве отметили, что следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, произвела осмотр с составлением схемы и фототаблицы.

«Сотрудники милиции осмотрели машину и обнаружили, что на заднем правом боковом стекле форточки имеется вертикальное повреждение. Назначена судебно-трассологическая экспертиза. Факт взят на контроль руководства МВД и ГУВД Чуйской области», — проинформировали в ГУВД.

Напомним, ранее Темирлан Султанбеков заявил о совершенном на него покушении в социальной сети в Facebook. При этом о времени и месте преступления не сообщил. Позже милиция установила, что в машину Султанбекова стреляли в Аламединском районе.