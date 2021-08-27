На Иссык-Куле пропала девушка. Ее нашли в Бишкеке и вернули родителям

Пропавшая без вести на Иссык-Куле девушка нашлась в Бишкеке. Ее вернули родителям. Об этом сообщает УВД области.

По данным ведомства, 22 августа с заявлением в милицию обратилась 49-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее 18-летняя дочь Б.З. вышла из дома и не вернулась. Факт зарегистрирован в ЕРПП.

Б.З. найдена живой и здоровой в Бишкеке. Милиционеры привезли девушку по месту ее проживания.

По предварительным данным, уход девушки из дома был добровольным. «Другие обстоятельства будут уточняться в ходе дальнейших следственно-процессуальных действий», — отметили в ведомстве.