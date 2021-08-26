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ГУВД: Темирлан Султанбеков в милицию по факту нападения на него не обращался

Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков в милицию не обращался. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что сегодня в Facebook Темирлан Султанбеков опубликовал информацию о том, что в его автомашину стреляли. В публикации он не указал, где именно произошло нападение.

«Сотрудники милиции провели проверку и установили, что факт произошел на территории Аламединского района. Сам Темирлан Султанбеков в органы внутренних дел Чуйской области в настоящее время с заявлением не обращался», — проинформировали в ГУВД.

В ведомстве пообещали предоставить более подробную информацию после проведения всех необходимых следственных мероприятий.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205304/
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