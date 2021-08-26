В Таласской области казахстанец пытался обменять фальшивые доллары

Выявлен факт ввоза и попытки распространения фальшивых денежных средств в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что задержан гражданин Казахстана 24-летний Д.С.Я., который пытался сбыть крупную сумму фальшивых денег в обменном пункте на территории КПП «Чон-Капка-автодорожный» Таласской области.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Подделка денег и ценных бумаг» УК КР. Задержанный водворен в ИВС УВД Таласской области, назначены соответствующие экспертизы», — рассказали в ГКНБ.