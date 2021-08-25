В Бишкеке мужчину обвинили в попытке изнасилования дочек. Суд отпустил его

Первомайский районный суд Бишкека приговорил обвиняемого в попытке изнасилования дочерей к штрафу в 60 тысяч сомов. Об этом говорится в приговоре суда.

Следствие предъявило мужчине обвинение по статье «Попытка изнасилования» УК КР, но суд переквалифицировал его на статью «Насилие в семье» Кодекса о проступках.

«Органы следствия обвинили мужчину в том, что он, придя домой пьяным, воспользовался отсутствием жены, силой снял с несовершеннолетних дочек одежду и пытался изнасиловать их. В суде девочки рассказали, что отец сначала пытался надругаться над старшей, а затем и над младшей дочерью. В этот момент их братишка побежал за помощью. Сосед связал мужчину», — говорится в решении суда.

В ходе заседания мать пострадавших заявила, что девочки показания поменяли, и она не имеет претензий к супругу.

«Женщина заявила, что когда пришла домой с работы, увидела, что муж побил девочек, был пьяный, а незнакомец связал его. Обвиняемый в содеянном не признался. С его слов, он действительно выпил, решил побить девочек в воспитательных целях, но умысла насиловать у него не было», — поясняется в приговоре.