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Происшествия

В селе Лебединовка в результате ДТП пострадали восемь человек

В селе Лебединовка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской маршрутки № 258. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД Чуйской области.

Водитель автомашины Mercedes Sprinter 44-летний Ж.Н. выехал на встречную полосу, несмотря на то, что у него в салоне были пассажиры. Маршрутка столкнулась с легковой автомашиной Mercedes-Benz.

«В результате аварии пострадали и госпитализированы восемь пассажиров. Материалы ДТП передали в ОВД Аламединского района для дальнейшего разбирательства. Автомашины поставлены на штрафные стоянки, назначены необходимые экспертизы», — сказали в УОБДД.

В ведомстве добавили, что за нарушение трудового договора с фирмой, которая занимается перевозкой пассажиров, водитель маршрута № 258 уволен. Компания оштрафована на 10 тысяч сомов за ненадлежащий контроль над водителями.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204968/
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