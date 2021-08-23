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Драка в Санкт-Петербурге. Кыргызстанца госпитализировали с ножевым ранением

В результате драки в Санкт-Петербурге госпитализировали кыргызстанца. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, 22 августа ночью у кафе «Корона» на Октябрьской набережной подрались пятеро мужчин, один из них был вооружен ножом. Ранение получил 20-летний мигрант из Кыргызстана. Пострадавшего доставили в Александровскую больницу, его состояние оценивается как средней тяжести.

Полицейским он описал нападавших. Все они, по его словам, носят бороды и передвигаются на белом автомобиле Matiz с разбитым левым передним стеклом.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» УК РФ .
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204792/
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