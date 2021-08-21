За попрошайничество в Бишкеке задержали 24 человека

За сутки в Бишкеке задержали 24 человека, занимающихся попрошайничеством. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

По его данным, круглосуточный рейд провели в столице, чтобы выявить не только попрошаек, но и лиц без определенного места жительства, среди них есть и дети.

Задержанных доставили в управление внутренних дел, зарегистрировали и поставили на учет. С каждым поговорили о недопустимости подобных действий на территории города.

Ранее в Бишкеке задержали 12 детей, которые гуляли без присмотра ночью.