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Происшествия

В Джети-Огузе ограбили несколько домов. Подозреваемых задержали

В Джети-Огузском районе задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении серии краж. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, 5 августа в милицию обратилась жительница села Кызыл-Суу. Вернувшись домой поздно вечером, она обнаружила, что у входной двери сломаны все замки и из дома пропали 12 тысяч сомов.

«У другого жителя районного центра неизвестные схожим образом украли 14 тысяч 500 сомов», — проинформировали редакцию.

По подозрению в совершении краж задержаны жители села Кызыл-Суу 20-летний Т.А. и 30-летний С.Н. Подозреваемые признались в содеянном и пояснили, что украденные деньги уже потратили.

Расследование продолжается. Задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204491/
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