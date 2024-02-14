В магазине на Орто-Сайском рынке украли 78 тысяч сомов. Задержан подозреваемый

В Бишкеке задержан подозреваемый в краже. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 2 февраля в милицию с заявлением обратился гражданин Б.З. По его словам, неизвестный проник в один из магазинов на Орто-Сайском рынке и похитил 78 тысяч сомов.

По факту возбудили уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

Фото пресс-службы УВД Октябрьского района

Задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека гражданин У.А., 2003 года рождения.

Пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией просят сообщать по номерам телефонов: 0707575597, 0755133367 или 102.