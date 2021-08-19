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Взял абрикосы на 2 миллиона сомов и скрылся. Подозреваемого задержали в Бишкеке

Мужчина набрал абрикосов на 2 миллиона сомов у жителей Джети-Огузского района, деньги обещал отдать позже и пропал. Об этом сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

УВД Иссык-Кульской области
Фото УВД Иссык-Кульской области. В Джети-Огузском районе кыргызстанец обманул граждан на свыше 2 миллионов сомов

По его данным, в милицию обратился житель села Барскоон и рассказал, что в начале августа мужчина по имени Али приобрел у него 575 килограммов абрикосов на 29 тысяч сомов. Деньги он пообещал выплатить через неделю и скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начали досудебное производство по статье «Мошенничество» УК КР. 40-летнего М.М. задержали сотрудники аэропорта «Манас» при попытке вылететь из страны.

Установлено, что подозреваемый причастен к 60 фактам мошенничества. Общий ущерб составил 2 миллиона 300 тысяч сомов. Мужчину водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204422/
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