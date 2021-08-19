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Ситуация в Афганистане. Талибы открыли огонь по протестующим в Джелалабаде

В результате обстрела демонстрации в защиту национального флага Афганистана в провинции Нангархар, по предварительным данным, погибли два человека, сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, участники манифестации выступили против действий талибов, заменяющих национальный флаг Афганистана на зданиях на белый флаг «Исламского эмирата Афганистан». На одной из площадей участники шествия сняли белое знамя и начали размахивать национальным флагом. После этого между протестующими и талибами произошли столкновения.

На кадрах, опубликованных интернет-ресурсом Pajhwok Afghan News, видно, что в акции в Джелалабаде участвовали десятки человек. Агентство также сообщило об обстреле участников демонстрации. Кроме того, были избиты несколько тележурналистов, пишет Pajhwok Afghan News в Twitter. Аналогичная акция протеста с участием десятка человек прошла в провинции Хост.

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Напомним, 15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Президент страны Ашраф Гани покинул свой пост. Дипломатические миссии аккредитованных в Кабуле государств эвакуируют своих граждан. Тысячи беженцев также пытаются покинуть республику. Управление Афганистаном передано специальному совету, куда вошли глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204419/
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