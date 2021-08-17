На Иссык-Куле задержали жителей Бишкека, подозреваемых в краже и грабеже

В Иссык-Кульской области задержали жителей Бишкека, подозреваемых в краже и грабеже. Об этом сообщили в УВД региона.

По его данным, в милицию с заявлением о краже обратилась 22-летняя жительница села Бактуу-Долоноту. Она рассказала, что во время отдыха в одном из кафе села Бостери у нее украли сумочку с деньгами. Ущерб составил свыше 15 тысяч сомов.

Фото УВД Иссык-Кульской области. Подозреваемая в краже

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начали досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Правоохранители задержали 32-летнюю жительницу столицы.

6 августа в иссык-кульскую милицию также обратился 22-летний житель села Сокулук. По словам потерпевшего, примерно в 20.00 на берегу озера в селе Бостери к нему подошли четверо парней, избили и отобрали барсетку. В ней было 60 тысяч сомов.

Фото УВД Иссык-Кульской области. Подозреваемый в грабеже

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начали досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР. Одного из подозреваемых, жителя Бишкека, задержали. Милиция ищет других причастных к преступлению.