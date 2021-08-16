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Происшествия

В Таш-Кумыре женщина убила знакомую на почве ревности к мужчине

В Таш-Кумыре по подозрению в убийстве задержана 38-летняя женщина. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, убийство произошло на почве ревности к мужчине.

«Известно, что женщины были знакомы. Задержанная, по некоторым данным, пришла в гости к жертве. Между ними возникла перепалка, в ходе которой подозреваемая ударила приятельницу кухонным ножом в шею. После совершения преступления подозреваемая выкинула нож», — сообщили редакции.

В УВД Джалал-Абадской области подтвердили факт убийства. По данным милиции, сообщение об обнаружении трупа на пульт «102» поступило 11 августа.

«Погибшей оказалась 42-летняя жительница города Таш-Кумыра Н.Г. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. Назначен ряд экспертиз. В ходе оперативно-следственных мероприятий задержана подозреваемая. Ею оказалась жительница Шамалды-Сая — 38-летняя П.Т. В ходе следствия она показала, куда выбросила нож. Решением суда ее водворили в ИВС на два месяца. Выясняются причины произошедшего», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204081/
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