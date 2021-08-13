Нападение на кассира SMagic. Подозреваемого водворили в ИВС

По факту нападения на кассира игротеки SMagic подозреваемого водворили в ИВС. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района Бишкека.

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По его данным, накануне 29-летнего мужчину доставили в следственную службу УВД Октябрьского района.

По истечении 48 часов Октябрьский районный суд Бишкека изберет в отношении подозреваемого меру пресечения.

Уточняется, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР.

Фото УВД Октябрьского района. Подозреваемый в нападении на кассира игротеки SMagic

Напомним, в Бишкеке пьяный посетитель набросился на одну из сотрудниц игротеки SMagic, расположенной в здании «Технопарка». Об этом редакции ранее сообщил администратор фирмы Тимур Джунусов. По его словам, клиенту не понравилось, что кассир стала обслуживать его на русском языке. В пресс-службе РУВД этот факт оставили без комментариев.

Позже на произошедшее отреагировали Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко и Постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Там выразили озабоченность и призвали усилить меры защиты соотечественников в Кыргызстане.

Министерство внутренних дел России уже запретило въезд в страну в течение 10 лет кыргызстанцу, который напал на русскоговорящую девушку.