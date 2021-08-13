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Происшествия

В Базар-Коргонском районе двухлетняя девочка погибла под колесами автомобиля

В Базар-Коргонском районе двухлетняя девочка погибла под колесами автомобиля. Информацию 24.kg подтвердили в УВД Джалал-Абадской области.

По его данным, несчастный случай произошел 11 августа примерно в 19.00 в селе Аук. 25-летний водитель мыл свою автомашину Honda и постепенно ее передвигал. В какой-то момент родная племянница водителя оказалась под колесами. Двухлетнюю девочку госпитализировали с травмами, но спасти ее не удалось.

Отмечается, что ее родители отказались от претензий и заявление писать не стали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203917/
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