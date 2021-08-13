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Ложное сообщение о бомбе в ЦУМе. Подозреваемую водворили в СИЗО-1 Бишкека

Кыргызстанку, которая сообщила о якобы заложенной бомбе и удержании заложников в ЦУМ «Айчурек», водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде.

По его данным, 26-летнюю женщину, подозреваемую в телефонном терроризме, взяли под стражу до 22 августа.

Напомним, что 9 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о заложенной бомбе в ЦУМ «Айчурек». Здание оцепили, посетителей и продавцов эвакуировали. Спустя несколько часов поисковых действий специалисты не обнаружили взрывного устройства.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК КР. В преступлении подозревают уроженку Сокулукского района Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203892/
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