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Происшествия

В Кыргызстане при восхождении на пик Победы погиб альпинист, еще одна пропала

В горах Кыргызстана при восхождении на пик Победы погиб альпинист из Ирана и еще одна девушка из этой же команды пропала. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что пятеро иранских альпинистов — Джафари Мехри, Адиен Реза, Мирзаи Саид, Бабазаден Анари Самад и Никбахт Баязит — прибыли в Кыргызстан 18 июля для восхождения на пик Победы. Через два дня они прилетели на Южный Иныльчек.

«В письме директора турфирмы «Ак-Сай Трэвел» Елены Калашниковой указывается, что 4 августа поступило сообщение о том, что венгерские альпинисты видели падающего с высоты человека. В тот же день иранская команда подтвердила, что Джафари Мехри отстала от них и не находится с ними. 

Начальник базового лагеря дал указание прекратить восхождение и начать поиски пропавшей, но альпинисты отключили радиостанцию и не выходили на связь. На следующий день иранская команда сообщила, что они потеряли Джафари Мехри. Начальник лагеря вновь дал указание начать поиски пропавшей. Из документа туркомпании следует, что туристы из Ирана, несмотря на это, продолжили восхождение на пик», — сообщили редакции.

Кроме того, известно, что 7 августа другой альпинист из Ирана сорвался и упал в сторону Китая. Погибший — Адиен Реза. Несмотря на потери, его соотечественники продолжили восхождение.

«В своем письме Елена Калашникова указывает, что иранские альпинисты 7 августа достигли вершины пика и начали спуск. Искать Адиена Резу не стали, это не представлялось возможным. 8 августа был собран спасательный отряд из числа венгерских и иранских альпинистов, их забросили на вертолете к стене пика Победы для поиска пропавшей 4 августа Джафари Мехри», — проинформировали редакцию.

Найти тело Адиена Резы не представляется возможным, поскольку он упал на высоте 7 тысяч метров. За всю историю альпинизма на этой высоте не смогли спасти ни одного человека.

Из письма Елены Калашниковой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203586/
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