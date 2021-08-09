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Происшествия

В Оше у члена наркогруппировки изъяли более пяти килограммов героина

В Оше у активного члена наркогруппировки изъяли более пяти килограммов героина. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 

По ее данным, в Бишкеке при сбыте наркотических средств задержаны граждане 1986 года рождения и 1995 года рождения, у которых обнаружено и изъято вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли.

При дальнейших следственно-оперативных мероприятиях в Ошской области задержан активный член наркогруппировки 1969 года рождения. При этом наркоборцы обнаружили целую партию наркотиков афганского происхождения, предназначенных для дальнейшей продажи. 

По заключению судебно-химического исследования, обнаруженные и изъятые вещества являются наркотическим средством «героин» весом 5 килограммов 115 граммов.

Продолжается выявление других лиц, причастных к данному преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203535/
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