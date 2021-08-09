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В РФ призывают усилить меры по защите русскоязычных граждан в Кыргызстане

Постоянная комиссия по международному сотрудничеству совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывает усилить меры защиты соотечественников в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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«Члены комиссии СПЧ выражают серьезную озабоченность по поводу участившихся случаев недружественных действий в отношении наших соотечественников в Кыргызстане. В основе этих проявлений — попытка ущемить русскоязычных людей по языковому и национальному признаку.

История с мальчиком из русской семьи, которого третировали и избивали в спортивном лагере за его национальность и принадлежность к православной вере, недавний вопиющий случай нападения в магазине Бишкека на девушку, заговорившую с покупателем на русском, — все это тревожные сигналы», — отмечают в организации. 

Призываем ответственные органы исполнительной власти в РФ усилить меры по защите российских соотечественников за рубежом, — говорится в сообщении.

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Особое беспокойство у постоянной комиссии СПЧ вызвано тем, что подобные события происходят в Кыргызстане — стране — члене ЕАЭС и ОДКБ, декларирующей курс на стратегическое партнерство с Россией.

«Члены международной комиссии СПЧ надеются, что официальные власти Кыргызстана, заявившие о своей готовности расследовать все случаи притеснения наших соотечественников, сделают это в самые сжатые сроки и с максимальной тщательностью, что позволит не допустить подобных националистических проявлений в будущем», — отмечается в заявлении комиссии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203461/
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