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Происшествия
Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

В Таласе мужчина избил и выгнал жену, забрав троих детей

В Таласе муж избил супругу и выгнал ее из дома, оставив у себя детей. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
 
По ее данным, к акыйкатчи обратилась жительница одного из сел Таласского района Р.Б. Она вышла замуж в 2008 году за С.Н., у них трое совместных несовершеннолетних детей — 2009, 2010 и 2012 года рождения. Р.Б. рассказала, что подвергалась домашнему насилию. С.Н. избивал членов семьи тем, что попадалось под руку, матерился. В апреле он оставил троих детей у себя и выгнал супругу из дома.
 
По данным прокуратуры Таласского района, по этому делу организовано досудебное производство. Назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении Р.Б., результаты которой показали, что ее здоровью нанесен легкий вред. Действия С.Н. квалифицированы как «Насилие в семье», предусмотрены статьей 75 Кодекса о проступках. Прокуратурой утвержден акт обвинения и направлен в Таласский районный суд. Приговором Таласского районного суда 14 июня насильнику назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 50 часов.
 
На сегодня женщина просит оказать содействие в воссоединении со своими несовершеннолетними детьми. По этому вопросу заявительнице Р.Б. рекомендовано обратиться в суд.
 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203377/
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