В Казахстане произошла смертельная авария с участием гражданина Кыргызстана

В Айтекебийском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кыргызстанца. Об этом пишет inform.kz.

По его данным, 30-летний водитель автомашины Volkswagen Golf , житель Кызылординской области, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Машина столкнулась с автомобилем Daf под управлением 50-летнего гражданина Кыргызстана.

Водитель и 31-летний пассажир автомашины Volkswagen Golf от полученных травм скончались на месте происшествия. Двое пассажиров легковушки госпитализированы в центральную районную больницу Айтекебийского района.