В Кемине родила 15-летняя девочка. Год назад ее выдали замуж в России

В Кемине родила 15-летняя кыргызстанка. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

По его данным, 3 августа примерно в 9.15 в дежурную часть ОВД Кеминского района через службу 102 поступило сообщение о несовершеннолетней роженице. Ею оказалась К.А., 2006 года рождения.

Милиционеры выяснили, что К.А. с трех лет проживала в Новосибирске (Россия) с одним из родителей, которые разведены. По предварительным сведениям, в 2020-м ее познакомили с гражданином А.Ж., 2001 года рождения, и совершили мусульманский обряд нике. После этого девушка жила с родителями сожителя в РФ, но рожать приехала на родину.

Здесь она проживала у родственников в одном из сел Кеминского района Чуйской области.

2 августа примерно в 6.30 она родила ребенка.



Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 164 «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Начато разбирательство.