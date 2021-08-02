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Происшествия

Пьяные за рулем. В Бишкеке водителей авто оштрафовали на 1,5 миллиона сомов

В Бишкеке во время трехдневного рейда оштрафовали 90 пьяных водителей на 1 миллион 575 тысяч сомов. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

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По его данным, в последнее время участились ДТП со смертельным исходом, многие граждане получили различные травмы. Причинами стали нарушения водителями Правил дорожного движения.

Поэтому сотрудники УПСМ провели усиленные рейды и зарегистрировали 2 тысячи 648 нарушений Правил дорожного движения. Правоохранители призывают всех водителей строго соблюдать ПДД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202884/
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