Гражданин Кыргызстана пытался незаконно вывезти сушенный табак в Таджикистан

В местности Ганжак Баткенской области пресекли провоз контрабандного груза через границу. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы ГКНБ.

По ее данным, водитель KIA проигнорировал требования остановиться и продолжил движение в сторону границы.

Пограничный наряд был вынужден совершить предупредительный выстрел в воздух. Водитель остановился.

Задержанный 31-летний О.Т.у. пытался вывезти из Кыргызстана в Таджикистан 1,5 тысячи килограммов сушенного табака.





После оформления соответствующих документов задержанный и груз переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.