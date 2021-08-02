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Происшествия

Гражданин Кыргызстана пытался незаконно вывезти сушенный табак в Таджикистан

В местности Ганжак Баткенской области пресекли провоз контрабандного груза через границу. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы ГКНБ.

По ее данным, водитель KIA проигнорировал требования остановиться и продолжил движение в сторону границы.

Пограничный наряд был вынужден совершить предупредительный выстрел в воздух. Водитель остановился.

Задержанный 31-летний О.Т.у. пытался вывезти из Кыргызстана в Таджикистан 1,5 тысячи килограммов сушенного табака.

После оформления соответствующих документов задержанный и груз переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202875/
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