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Происшествия

На железнодорожной таможне пресекли коррупционную схему. Задержан инспектор

На железнодорожной таможне пресекли коррупционную схему. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, сотрудники группы по соблюдению таможенных правил центра таможенного оформления железнодорожной таможни «Северная», состоя в устойчивой преступной связи с отдельными представителями логистических компаний, на систематической основе получали деньги от потребителей интернет-продукции и логистических компаний за пропуск товаров без уплаты соответствующих таможенных платежей.

Накануне с поличным поймали инспектора группы по соблюдению таможенных правил Х.Э. и водворили его в ИВС ГКНБ.

В ведомстве уточняют ущерб в результате незаконного предоставления физическим и юридическим лицам беспрепятственного прохождения таможенного оформления онлайн-товаров.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202723/
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