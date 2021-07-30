На железнодорожной таможне пресекли коррупционную схему. Задержан инспектор

На железнодорожной таможне пресекли коррупционную схему. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, сотрудники группы по соблюдению таможенных правил центра таможенного оформления железнодорожной таможни «Северная», состоя в устойчивой преступной связи с отдельными представителями логистических компаний, на систематической основе получали деньги от потребителей интернет-продукции и логистических компаний за пропуск товаров без уплаты соответствующих таможенных платежей.

Накануне с поличным поймали инспектора группы по соблюдению таможенных правил Х.Э. и водворили его в ИВС ГКНБ.

В ведомстве уточняют ущерб в результате незаконного предоставления физическим и юридическим лицам беспрепятственного прохождения таможенного оформления онлайн-товаров.