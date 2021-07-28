Избиение на пастбище. Родственники экс-депутата Ыргал Кадыралиевой арестованы

Подозреваемые в жестоком избиении на пастбище Жылымша 19-летний Жоомарт Санжарбеков и 20-летний Алтынбек Карымшаков взяты под стражу. До суда они будут находиться в следственном изоляторе. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе УВД Ошской области.

«Их здоровье улучшилось, и из отделения травматологии Узгенской районной больницы обоих подозреваемых перевели в ИВС Ошской городской милиции. Сегодня после получения результатов ПЦР-теста они решением суда были переведены в СИЗО», — сообщили в ведомстве.

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Напомним, 18 июля трое жителей села Кочкор-Ата поступили с травмами в областную больницу. По их словам, на пастбище Жылымша они стали жертвами нападения со стороны близких родственников бывшего депутата Жогорку Кенеша Ыргал Кадыралиевой и экс- сотрудника прокуратуры Канжара Кадыралиева. В тот же день с заявлением в милицию обратилась и вторая сторона конфликта.

Родственники избитых вышли на митинг к зданию акимиата Узгенского района и обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой обратить внимание на расследование и попытки напавших уйти от ответственности.