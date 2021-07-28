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Происшествия

С начала 2021 года на дорогах Бишкека погибли 28 человек и 111 травмированы

В дорожно-транспортных происшествиях с начала 2021 года в Бишкеке погибли 28 человек — 24 мужчины и 4 женщины. 111 человек получили тяжкие телесные повреждения. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекской городской прокуратуре.

«По инициативе прокуратуры было проведено межведомственное оперативное совещание с участием руководства ГУВД, УПСМ и других должностных лиц по вопросу профилактики и предупреждения дорожных происшествий. Стоит отметить, что за шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, в Бишкеке снизились факты ДТП со смертельным исходом, однако имеет место рост количества пострадавших, в том числе среди несовершеннолетних», — проинформировали в прокуратуре.

Сотрудникам милиции было поручено активизировать работу по выявлению причин роста ДТП и принять действенные меры по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике ДТП.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202356/
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