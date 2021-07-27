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Происшествия

Аномальная жара влечет за собой риск прорыва горных озер — МЧС

В результате аномально жаркой погоды в Чуйской области возник риск прорыва горных озер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Начали таять ледники. В связи с этим озера стали наполняться, а уровень воды превышать норму. В ведомстве сформирован спасательный отряд, были проведены работы по уменьшению объема воды в озере Адыгине», — проинформировали в министерстве.

В МЧС отметили, что специалисты продолжают мониторить уровень воды в горных озерах Чуйской области. В случае их критического наполнения вода из них будет сливаться.

25 июля 2021 года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. В этот день максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 39,5 градуса. Это на шесть градусов выше нормы. В этом месяце был и еще один температурный рекорд: 1 июля столбик термометра поднялся до +37,7 градуса, что на 3,7 градуса выше нормы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202158/
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