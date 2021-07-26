У членов ОПГ в квартире нашли фальшивые $6 тысяч 800

У членов ОПГ в квартире нашли крупную сумму фальшивых денег. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, сотрудники ведомства установили лиц, планирующих сбыт фальшивых денежных средств в особо крупном размере на территории КР с последующим пополнением «преступной казны».

24 июля задержаны три члена ОПГ: С.С., М.А. и М.У.

В их домах были найдены и изъяты фальшивые деньги в размере $6 тысяч 800.

Фото ГКНБ. Изъятые у подозреваемых фальшивые деньги

Как отмечается, один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 202 «Разбой» УК КР и отбывал срок уголовного наказания в колонии-поселении № 26 ГСИН.

Все задержанные водворены в СИЗО ГКНБ.